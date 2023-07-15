رياض محرز إلي الأهلي السعودي.. موعد الكشف الطبي

ياسر رشاد - القاهرة - بات إنتقال النجم الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قاب قوسين أو أدني من الإنتقال لصفوف النصر السعودي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

حيث كشفت تقارير صحفية أن رياض محرز توصل لإتفاق مع مسؤولي الأهلي من حيث الشروط المالية والراتب السنوي، ويتبقي إجراء الكشف الطبي للإعلان رسميًا عن إنتقاله لصفوف الراقي.

موعد إجراء رياض محرز للكشف الطبي

من المقرر أن تشهد الساعات القادمة وصول رياض محرز إلى مدينة دبي الإماراتية، برفقة وكيل أعماله خلال للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود بشكل رسمي الإثنين المقبل.

حيث سيقوم رياض محرز بإجراء الفحوصات الطبية في نفس المركز الذي أجرى به روبرتو فيرمينو فحصه الطبي بالإمارات العربية المتحدة منذ أسابيع قليلة.

يُذكر أن نادي أهلي جدة تعاقد رسميًا التعاقد مع النجم البرازيلي مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في سياق متصل تعاقدت إدارة نادي أهلي جدة الأسابيع الماضيه مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد النادي الأهلي مع إدوارد ميندي من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 16 مليون مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل اللاعب السنغالي على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون دولار في الدوري السعودي، إلى جانب 3 ملايين دولار كإضافات، وينتهي عقد اللاعب مع الراقي في ينهاية يونيو من عام 2026.