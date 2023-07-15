وادي دجلة يرفض رحيل نجومه في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - اغلق نادي وادي دجلة ملف العروض المقدمه لنجومه ورفض رحيلهم عن الفريق رغبة من إدارة النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي بهدف المنافسة على الصعود للممتاز في الموسم القادم من خلال المشاركة في دوري المحترفين.

عروض للاعبي وادي دجلة

وتلقي وادي دجلة عرضين بشأن الثنائي محمود دياسطي وعلي حسين نجمي الفريق وتلقي دجلة عرضين من انبي وزد اف سي لضم محمود دياسطي نجم الفريق الذي قدم مستوي طيب الموسم الماضي ولفت الأنظار إليه يشده كما تلقي دجله عرض من نادي انبي لضم علي حسين نجم وهداف الفريق وهداف مجموعة القاهرة بتسجيل 15 هدف.

وكان دجلة قد تعاقد وادي دجلة مع محمد الشبيني مدافع نادي الإنتاج الحربي رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ووقع الشبيني لدجلة في حضور ايمن كوارشي المدير الإداري وبناء على طلب الكرواتي تولدجي الذي أكد عن ضرورة ضمه لدعم خط الدفاع حيث يلعب الشبيني في مركز قلب الدفاع ويمتاز بقدراته وخبراته العالية في هذا المركز.

كما تعاقد وادي دجلة مع عبدالكافي رجب حارس مرمي السكة الحديد رسميا في صفقة انتقال حر

وكان وادي دجلة قد فشل في التأهل للدوري الممتاز بعد منافسة شرسة مع زد اف سي الذي نجح في التأهل للممتاز.

وحجز دجلة مكان في دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم 2023/2024 باحتلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة جمعهم من 30 مباراة. فاز في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 9 مباريات.

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