كريستيانو رونالدو يدخل موسوعة جينيس بعد إنتقاله للنصر

ياسر رشاد - القاهرة - حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس العالمية وذلك بعد إنتقاله لنادي النصر السعودي العام الماضي، في الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة السعودية.

وحطم رونالدو الرقم المسجل في موسوعة جينيس العالمية ليصبح الرياضي صاحب الآجر الاعلى في العالم خلال عام واحد.

راتبه مع النصر ليصبح والعالم ولكنه فتح باب لموسم تعاقدات تاريخي في الدوري السعودي للمحترفين.

وذلك بعد إنتقاله للنصر السعودي من خلال الراتب الذي يتقاضاه ويصل إلي 121 مليون يورو في الـ12 شهر الماضية ليتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي والذي بلغ 116 مليون يورو في الموسم الماضي 2022.

ويأتي في التنصيف الثاني خلف رونالدو في اللاعبين الأكثر أجرًا الجاري 2023 هو الارجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان وزميله الفرنسي، كيليان مبابي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصف الثاني من الموسم مع النصر مع انتقال للفريق السعودي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما كان قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في 16 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم خلالها في 16 هدفًا بتسجيله 14 هدفًا وصناعته هدفين.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها المغربي عبد الرزاق حمد لله مهاجم اتحاد جدة برصيد 21 هدفًا.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والفتح بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي بعدما قرر الجهاز الفني للعالمي إراحته بسبب تعرضه لشد عضلي في مباراة الاتفاق.

في سياق متصل يدخل مسؤولي النصر السعودي في مفاوضات جادة لضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، وذلك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويقدم فريق النصر عرض مغري للاعب من خلال إغرائه باللعب بجوار رونالدو، بجانب المبلغ المالي الضخم المقدم له.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي بايرن ميونخ بدأت مفاوضاتها مع النصر السعودي الضوء لضم السنغالي ساديو ماني من أجل التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

وتابعت الصحيفة ،أن إدارة البايرن حددت مبلغ 30 مليون يورو للتنازل عن خدمات الاعب في الميركاتو الصيفي.