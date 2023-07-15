بعثة ليفربول رفقة صلاح تسافر إلى ألمانيا استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - سافر الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع بعثة الريدز إلى ألمانيا لإقامة المعسكر التحضيري، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

كشف ليفربول قائمة الريدز المسافرة إلى ألمانيا من أجل خوض معسكر اعدادي للموسم الكروي الجديد، وشهدت غياب فابينيو، مع وجود عرض للاعب البرازيلي من نادي اتحاد جدة من أجل التعاقد معه.

وأقترب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع لاعب ليفربول، فابينيو، بعد تقديم عرضا مقابل 40 مليون يورو.



32 لاعبا



وكتب نادي ليفربول بيانا عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه مشاركة 32 لاعبا في معسكر تدريب ليفربول في ألمانيا.

ويترك الريدز اليوم مقر التدريب "ميرسيسايد" لإقامة معسكر في بادن فورتمبيرج للمرحلة التالية من استعداداتهم للموسم الجديد.

