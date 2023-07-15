بونو على رأس أهتمامات باريس سان جيرمان بطلب من إنريكي

ياسر رشاد - القاهرة - طالب لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة ناديه بالتعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

يرغب نادي إشبيلية ببيع أحد نجومه بمبلغ كبير من أجل توفير الأموال في سوق الانتقالات الصيفية.

تواصل نادي باريس سان جيرمان مع بونو، من أجل التعاقد مع الحارس لرغبة النادي الباريسي في ضم حارس خبرة لمنافسة جيانلويجي دوناروما.

ويقضي بونو عطلته الصيفية بعد نهاية موسم طويل مع إشبيلية تكلل بحصد بطولة الدوري الأوروبي.

فكرة المدرب لويس إنريكي، هي ضم حارس لديه القدرة على البناء من الخلف، وهو ما يتسم به بونو، وعليه يرغب مدرب باريس سان جيرمان في التعاقد معه.

وحصد بونو جائزة زامورا في العام الماضي مع فريقه إشبيلية، وتألق بشكل ملفت في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ما يدفع باريس سان جيرمان في التعاقد معه.



إشبيلية يترقب عرض باريس



ويترقب النادي الأندلسي وصول عرض لبونو (32 عاما)، خاصة أن عقده الحالي مع فريقه يمتد حتى عام 2025.

أوضحت التقارير، أن بونو لديه رغبة في القيام بتحرك جديد في مسيرته الكروية، ويفضل خيار الانتقال لصفوف بايرن ميونخ وتوتنهام، وسيرحب أيضًا بالانتقال إلى فريق كبير باريس سان جيرمان حتى لو كان سيلعب نظريا دور البديل.

ويفكر باريس سان جيرمان في التعاقد مع بونو مقابل 15 مليون يورو إلا أن ناديه إشبيلية لا يريد بيع الحارس المغربي بأقل 20 مليون يورو.

وكان بونو ساهم مع منتخب بلاده المغرب في حصد المركز الرابع في كأس العالم والتي اقيمت في قطر، في إنجاز تاريخي للكرة العربية والافريقية.



