للمرة الأولي في التاريخ.. منتخب شباب السعودية يحصد ذهبية دورة الألعاب العربية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب شباب السعودية تحت 19 سنة، إنجازاً تاريخياً خلال المسيرة الكروية للأخضر، وذلك بتحقيقه ذهبية دورة الألعاب العربية، وذلك بفوزه علي نظيره سوريا في مباراة نهائي البطولة التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

وتوج منتخب شباب السعودية تحت 19 عامًا لكرة القدم بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في دورة الألعاب العربية الـ15 بعد فوزه على المنتخب السوري الأولمبي «5-4» بركلات الترجيح عقب تعادلهما «1-1» في الوقت الأصلي للمباراة النهائية، الجمعة.

فعلى ملعب 19 مايو في مدينة عنابة الجزائرية، وضع صهيب الزيد الأخضر السعودي في المقدمة بتسجيله أول أهداف اللقاء عند الدقيقة «11»، وأدرك المنتخب السوري التعادل عن طريق مارديك مارديكيان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن إضافة المزيد من الأهداف خلال مجريات الشوط الثاني، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السعودي، ومنحته الميدالية الذهبية، فيما حصل المنتخب السوري على الميدالية الفضية.

وحصلمنتخب شباب السعودية على ثلاث ميداليات فقط، خلال مشاركاته الست، بواقع فضيتين بدورة 1976 في سوريا، و1985 في المغرب، وبرونزية واحدة في دورة مصر 2007.

يذكر أن تمكن منتخب سوريا أن يحصد المركز الأول بالمجموعة ومعه في رصيده 5 نقاط.

بينما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني ومعه في رصيده أيضاً خمس نقاط.

مشوار منتخب شباب السعودية في البطولة

بدأ منتخب شباب السعودية أول مباراة أمام نظيره من منتخب سوريا وأنتهت المباراة بينهما بالتعادل االإيجابي بواقع هدف واحد لكل منهما.

وأحرز صهيب أيمن الزيد هدف منتخب الصقور, وجاء هدف التعادل بوسطة الاعب مارديك مارديكيان.

بينما جمعت ثاني مباراة له أمام نظيره من منتخب موريتانيا, والتى أنتهت أيضاً بالتعادل الإيجابي بواقع هدف لكلاهما.

وجاء هدف منتخب موريتانيا بواسطة الاعب الشيخ باي رمضان, وجاء هدف التعادل بواسطة صهيب أيمن الزيد.

وثالث مباراة لمنتخب الصقور جمعته مع منتخب فلسطين, وأنتهت بفوز منتخب الصقور بهدفين مقابل هدف.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الصقور بواسطة فيصل عبد الله العبد الواحد, والهدف الثاني بواسطة عباس الحسن, وجاء هدف منتخب فلسطين بواسطة أنس بني عودة.

بينما جاءت أخر مباراة قبل مباراة النهائي أمام نظيره من منتخب الجزائر, وأنتهت المباراة بفوز منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.

وجاءت أهداف منتخب الصقور بواسطة كل من الاعب عبد الله بندر الزيد, والاعب صهيب أيمن الزيد.