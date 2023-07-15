الرجاء المغربي يواجه نهضة بركان الليلة في نهائي كأس العرش

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الرجاء المغربي ونظيره نهضة بركان، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم موسم 2023، والتي يحتضنها ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

وتعد مواجهة اليوم هي الأولي للفريقين في نهائي البطولة، ويبحث فريق الرجاء عن لقبه التاسع، في حين يطمح نهضة بركان للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

موعد مباراة الرجاء المغربي و نهضة بركان

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة فريق الرجاء الرياضي ضد نظيره نهضة بركان، في نهائي بطولة كاس العرش المغربي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة فريق الرجاء الرياضي ضد نهضة بركان، عبر القناة المغربية الرياضية.

تشكيل نهضة بركان المتوقع

حراسة المرمى: أمين الوعد.

الدفاع: محمد السمومس - حمزة موساوي - يوسوفا دايو - عادل نحيف.

الوسط: ياسين البحيري - لامين كامارا - بكر الهلالي.

الهجوم: يوسف الفحلي - الشرقي البحري - يوسف الزغودي.