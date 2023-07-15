شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك مراكز لم تُحسم فى مسابقة الدورى بعد تتويج الأهلي باللقب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل قطار مسابقة الدوري المصري موسم 2022/2023 محطته الأخيرة، كاشفاً عن أسراره بعد حسم المراكز الهامة في جدول المسابقة، وتحديد هوية البطل، وترتيب المربع الذهبي، وكذلك مثلث الهبوط للقسم الثاني، بعد منافسة شرسة امتدت بين جميع الفرق على مدار الموسم.

ما هى المباريات المتبقية للأهلي بعد حسم الدوري؟

استمراراً لهيمنته على القمة منذ انطلاق الموسم الجاري، ليتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه، وذلك عند النقطة 75، وقبل خمس جولات كاملة من نهاية المسابقة، ولم يكتف الفريق الأحمر بالتتويج باللقب بل نجح أيضاً فى تحقيق فوز كبير بمباراة القمة الأخيرة بالفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك برباعية مقابل هدف، ليستعيد الدرع الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، ويحتاج النادي الأهلي إلى حسم المباريات المؤجلة المتبقية في الدوري وذلك لحصد دوري اللاهزيمة، ويتبقى للأهلي مباريات، المقاولون العرب، حرس الحدود، بيراميدز والمصري.

هل انتهى صراع الوصافة؟

للموسم الثاني على التوالي، نجح فريق بيراميدز فى مناطحة الكبار والسيطرة على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 70 في وصافة الدوري ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي في الدوري.

ما هو ترتيب المربع الذهبي؟

حسم نادي الزمالك صراع المركز الثالث مع فيوتشر وذلك بعدما رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 59 بعدما خاض 33 مباراة، بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 58 بعدما خاض جميع مبارياته الـ 34 في مسابقة الدوري، لينتهي ترتيب المربع الذهبي بتربع الأهلي على القمة ويليه بيراميدز ثم الزمالك وفيوتشر.

اقترب النادى المصرى من حسم المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى، وذلك فى ظل تعثر أقرب منافسيه على هذا المركز، المقاولون العرب والاتحاد السكندرى، ويتبقى للمصري مباراتان فقط فى المسابقة المحلية، حيث يلتقى سموحة ثم الأهلى، ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، ويحتاج النادي المصري لنقطة وحيدة من مواجهة سموحة المقرر إقامتها السبت لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلي، وفي حال فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.

ماذا قدم ثلاثي القاع قبل الهبوط للمظاليم؟

اكتملت أضلاع مثلث الهبوط إلى دوري القسم الثاني، حيث كان حرس الحدود أول الهابطين، ثم تبعه بالأمس كل من، غزل المحلة وأسوان، وتوقف رصيد الحدود صاحب المركز الأخير عند النقطة 24 ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي، بينما توقف رصيد غزل المحلة صاحب المركز الـ 17 عند النقطة 33، واكتفى أسوان صاحب المركز الـ 16 بحصد 33 نقطة، ليودع الثلاث فرق مسابقة الدوري العام.