شكرا لقرائتكم خبر عن معايير اختيار مدربي المنتخبات على مائدة اتحاد الكرة فى الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً الأسبوع الجاري، لاعتماد المعايير الخاصة باختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة بعض الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.