اخبار الرياضه

600 لاعب يشاركون فى انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة بالمركز الأولمبى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 لاعب يشاركون فى انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن مشاركة 600 لاعب فى انطلاق بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التى تنطلق اليوم بالمركز الأوليمبى وتستمر حتى الخميس المقبل. 

 

ويختار الاتحاد العناصر التي تشارك في البطولة الأفريقية من هذه البطولة، بعد اختيار 4 لاعبات على مستوى السيدات الأسبوع الماضى.

 

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد  الملاكمة إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

 

وتقام البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.

 

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابي على الميدالية الفضية وعلى السلاموني على الميدالية البرونزية.

 

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا