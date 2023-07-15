شكرا لقرائتكم خبر عن 600 لاعب يشاركون فى انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن مشاركة 600 لاعب فى انطلاق بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التى تنطلق اليوم بالمركز الأوليمبى وتستمر حتى الخميس المقبل.

ويختار الاتحاد العناصر التي تشارك في البطولة الأفريقية من هذه البطولة، بعد اختيار 4 لاعبات على مستوى السيدات الأسبوع الماضى.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.