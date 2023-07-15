شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، انتهاء إعارة محمود وحيد والعربى بدر مع الطلائع وعودتهما للأهلى، رابطة الأندية تكشف مصير درع الدورى القديم بعد وصول النسخة الجديدة .

أزمة دفاعية تضرب الأهلى بسبب 3 لاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب

يعانى فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، من أزمة دفاعية قبل خوض مباراة المقاولون العرب بالدوري، ويغيب محمود متولى بسبب الإصابة، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب الإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

رابطة الأندية تكشف مصير درع الدورى القديم بعد وصول النسخة الجديدة

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن درع الدورى القديم سيتم وضعه فى متحف الكرة المصرية، الذى سيتم تأسيسه فى مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، وذلك بعد وصول درع الدورى الجديد الذي سيتم تسليمه لبطل الدوري فى نسخته الجديدة موسم 2023 _ 2024.

انتهاء إعارة محمود وحيد والعربى بدر مع الطلائع وعودتهما للأهلى

يعود محمود وحيد والعربى بدر لاعبا طلائع الجيش لصفوف النادى الأهلى بعد انتهاء فترة إعارتهما للطلائع بنهاية مباريات مسابقة الدوري المصري.

أوسوريو يمنح بدلاء وشباب الزمالك فرصة المشاركة أمام فاركو

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء وبعض الشباب فى مواجهة فاركو بالجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.

الأهلي يخصم 220 ألف دولار من عقد ديانج للموسم الجديد

إتفق مسئولو النادي الأهلي مع المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق على خصم مبلغ الـ220 ألف دولار التي تم تسديدها لوكيل أعمال اللاعب من عقد اللاعب في الموسم الجديد.

عمرو السولية يجري أشعة على العضلة الخلفية قبل لقاء الأهلى والمقاولون

يخضع عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الاهلى، لأشعة على العضلة الخلفية للوقوف على تطورات التئام التمزق الذى يعانى منه طوال الفترة الماضية. وقرر الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، منح السولية فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

الأهلى يحدد موعد الإعلان الرسمى عن صفقة إمام عاشور