شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على الدفع بخالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة المقاولون العرب بالدوري، بعد إيقاف محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك التى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

ويختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويخطط كولر لإشراك أكثر من لاعب بديل في لقاء المقاولون العرب لرغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الأثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة كـ"تحصيل حاصل" والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية مقابل هدف.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.