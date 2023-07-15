نجاة ليونيل ميسي من حادث مروي في أمريكا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية عن نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من الموت بأعجوبة خلال حادث مروري، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كان ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل، عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزا الإشارة الحمراء، ولحسن حظ ميسي انتبه السائقون إلى سيارته، الأمر الذى حال دون تعرضه لحادث.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب، حسبما وثقت كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية.