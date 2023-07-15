من هو البرازيلي جوستافو سوزا صفقة الأهلي المحتملة؟

الشارقة - اميمة ياسر - تكثف إدارة النادي الأهلي من اتصالاتها مع نادي جيونبك هيونداي الكوري للتعاقد مع البرازيلى جوستافو سوزا مهاجم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء التفاوض مع سوزا بناءّ على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بعد توقف المفاوضات مع جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركى لمغالاة ناديه فى طلباته المالية .

يمتلك النجم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، سجلا مميزا من الأرقام الخاصة.

وانضم إلى جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي موسم 2020 قادما من الدوري البرازيلي، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادي كورشوما البرازيلي.

شارك سوزا مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

ونافس سوزا على هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث حل في المركز الثانية برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري.

ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.

انتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف.

ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.