شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المقاولون وتعليمات خاصة للمهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على وضع التشكيل النهائي للفريق الذي من المقرر أن يخوض مباراة الأهلي غداً الأحد، وذلك على هامش المران الختامي لذئاب الجبل.

ومن المقرر أن يعتمد غريب على جون أوكلي فى قيادة هجوم المقاولون، وشدد شوقي غريب على الخط الهجومي لذئاب الجبل بضرورة استغلال الفرص والتأني في اللمسة الأخيرة، خاصة مع الغيابات التي ضربت خط ظهر الأهلي في المباراة المرتقبة، بغياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك.

ويعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي وآخرها مواجهة الزمالك التي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف في الدوري، لتحديد أهم مصادر قوة الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين والمقرر له غداً الأحد ضمن مؤجلات الدوري.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب، أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.