الطائي السعودي يجدد للمجرشي حتى 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الطائي السعودي، اليوم السبت، عن التجديد التعاقد للاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز مجرشي بالنادي لمدة موسم إضافي أخر حتي عام 2024.

وانضم مجرشي صاحب الـ31 عاما إلى الطائي السعودي صيف 2021 قادما من العدالة، وكان من ضمن الأسماء التي سجلت حضورها مع الفريق الحائلي في موسمه الأول بدوري المحترفين السعودي.



ودافع مجرشي عن ألوان الطائي السعودي في 36 مباراة خلال موسمين، منها 37 مباراة في دوري المحترفين، وفي الموسم الماضي شارك خلال 13 منها 5 بصفة أساسية في دوري روشن السعودي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات الموسم الماضي من دوري روشن السعودي في المركز التاسع بـ 34 نقطة من عشرة انتصارات، وأربعة تعادلات.

يذكر ان حقق فريق الاتحاد الفوز على الطائي السعودي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الجولة 30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها الفرصة الخطيرة التي أهدرها النجم البرازيلي رومارينهو لصالح الاتحاد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الاتحاد في خطف ثنائية رائعة سجلها النجم عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 73 و هيلدر كوستا في الدقيقة السادسة من الوقت المحاسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكانت المباراة مجرد " تحصيل حاصل" لفريق الاتحاد الذي نجح في حسم لقب الدوري السعودي رسميَا، حيث تتربع كتيبة النمور على صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

موعد إنطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي



ومن المقرر، أن تبدأ منافسات الموسم الجديد 2023-2024 لدوري روشن السعودي، يوم 11 أغسطس المقبل.

واحتفل الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الطائي ضيفه، مساء أمس، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، في الجولة الـ30 والأخيرة من المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 72 نقطة، على قمة صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، بعد صراع شرس على اللقب بين الفريقين، قبل أن يحسمه العميد في الجولة قبل الأخيرة.