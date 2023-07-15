راتب جيرارد مع الاتفاق يضعه في المركز الرابع عالميًا

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي في المركز الرابع عالميًا بقائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم، قبل الموسم الجديد 2023-2024 حتى الآن.

اقرأ أيضًا ..

بات جيرارد، صاحبًا رابعًا أعلى راتب في العالم في قائمة المدربين، وصاحب المركز الأول في ترتيب المدربين من خارج قارة أوروبا، بعد تعاقده مع نادي الاتفاق.

جيرارد في قائمة أعلى المدربين أجرًا

جاء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الأول، براتب 30 مليون إسترليني في الموسم، وجاء بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني من القائمة، ويتقاضى الإسباني راتب 20 مليون جنيه إسترليني.

ثم يأتي في المركز الثالث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، براتب 16 مليون جنيه إسترليني، ويتواجد المدرب ستيفين جيرارد في المركز الرابع عالميًا بـ 15.2 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، ويأتي مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري في المركز الخامس بـ 11.3 مليون إسترليني.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع ستيفين جيرارد، بينما تعاقد نادي الهلال مع جورجي جيسوس، والنصر مع البرتغالي لويس كاسترو.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا