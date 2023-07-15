أسامة حسني وجبر يتقدمان ببلاغين للنائب العام ضد ميدو

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع.

جاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي الشهير محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف..

وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.



وكان أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الاسبق وجه انتقادات ضد أسامة حسنى لاعب الاهلى السابق، بعدما صرح الأخير بأن الـ 6 سنوات الكروية القادمة ستكون لصالح الاهلى.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : أسامه حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من ادوات الاخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الان يقول ان التاريخ يقول ان الست سنوات القادمة للاهلي !!! مثلما قال معلمك بان الاخوان سيحكمون مصر للخمسين سنه القادمة.

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