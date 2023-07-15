حلمي طولان يدفع بالقوة الضاربة أمام إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة حلمي طولان، على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الجولة ٣٤ والأخيرة في مسابقة الدوري العام.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.