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حلمي طولان يدفع بالقوة الضاربة أمام إنبي

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ياسر رشاد - القاهرة -  استقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة  حلمي طولان، على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الجولة ٣٤ والأخيرة في مسابقة الدوري العام.

 

 جاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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