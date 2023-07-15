تفاصيل جديدة في صفقة انتقال محرز إلى أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - بات الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي على اعتاب الرحيل عن الفريق السماوي، إلى صفوف أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

أقترب الدولي الجزائري رياض محرز من الرحيل إلى صفوف أهلي جدة، أكثر من أي وقت مضى بحسب التقارير الصحفية الأخيرة.

ولا يمانع مسؤولو نادي مانشستر سيتي رحيل رياض محرز بعد العرض الأخير الذي قدمه أهلي جدة.



رياض محرز



ويحسم الموقف النهائي بشأن رحيل رياض محرز عن صفوف السيتي إلى أهلي جدة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما توصلت إدارة النادي السعودي لإتفاق مع النجم الجزائري، بالإنضمام إلى صفوف الفريق الكروي.

ومن المقرر أن يصل اللاعب الجزائري رياض محرز إلى مدينة دبي الإماراتية، الإثنين المقبل، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقده الرسمي مع أهلي جدة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية مع مانشستر سيتي.