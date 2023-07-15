صراع سعودي تركي على ضم تاديتش

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت الأندية السعودية والتركية في سباق للتعاقد مع النجم الصربي الدولي دوسان تاديتش، نجم فريق أياكس الهولندي السابق للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، مستغلين صفة المجانية في التعاقد.

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أعلن نادي أياكس الهولندي عن رحيل نجمه الصربي دوسان تاديتش بعد نهاية عقد اللاعب مع الفريق الهولندي، والمقرر له أن ينتهي يوم الجمعة الماضي بتاريخ 14 من شهر يوليو الجاري 2023.

منافسة سعودية تركية على ضم تاديتش

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع اللاعب الصربي تاديتش للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولدعم الجانب الهجومي في صفوف الفريق بعد التعاقد مع فيرمينيو، ووجود احتمالية لرحيل عمر السومة عن الراقي خلال الميركاتو الحالي.

كما يهتم نادي بشكتاش التركي بالتعاقد مع تاديتش خاصة وان اللاعب لن يكلف الفريق أي مبالغ مالية سوى الراتب السنوي فقط.

شارك صاحب الـ 34 عام خلال الموسم الماضي في 47 مباراة مع أياكس الهولندي بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدف بجانب صناعة 21 هدف اخر، وتحصل على بطاقة صفراء في 6 مرات من بينها مرة وحيدة تحولت لبطاقة حمراء.

شارك تاديتش في الموسم الماضي بواقع 4.073 دقيقة، ورحيل اللاعب عن أياكس جعله في موقف صعب للغاية بعدما كان يتوقع الاعتزال في العملاق الهولندي.

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