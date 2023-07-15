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دغموم يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميمي ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، عن تشكيل  الفريق الذي يخوض لقاء سموحة  مساء اليوم السبت  في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في الممتاز .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع :  كريم العراقي _  عماد بو بكر _ عمرو موسي _  عمرو سعداوي .

في خط الوسط :  زياد كمال _ إلياس  الجلاصي _  إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _  عبده يحيي_  أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد .

موعد مباراة المصري البورسعيدي  وسموحة

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين المصري البورسعيدي و سموحة مساء اليوم السبت الموافق  15 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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