مصطفي ميسى يقود هجوم سموحة لمباراة المصري..حسام حسن على دكة البدلاء

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء المصري البورسعيدي في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش المصري برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الدوري المصري الممتاز .
تشكيل سموحة الرسمي لمباراة المصري
الهاني سليمان في حراسة المرمى
الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، طارق علاء
خط الوسط: محمود حليمو، دوكو دودو، حسين فيصل
الهجوم: زياد طارق، مصطفى سعد «ميسي»، صديق أوج.
دكة بدلاء سموحة لمباراة المصري
حسين تيمور أحمد شوشة أحمد جمال أبو بكر محمد محمد سعيد أحمد علي أمين يحيي ياسر محمد نادي _ حسام حسن .
وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة
في حراسة المرمي : عصام ثروت.
في خط الدفاع : كريم العراقي _ عماد بو بكر _ عمرو موسي _ عمرو سعداوي .
في خط الوسط : زياد كمال _ إلياس الجلاصي _ إيزي إيميكا.
في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.
دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة
محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _ عبده يحيي_ أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد