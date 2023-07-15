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مصطفي ميسى يقود هجوم سموحة لمباراة المصري..حسام حسن على دكة البدلاء

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء  المصري البورسعيدي في المباراة  المرتقبة على ستاد الجيش المصري برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الممتاز .

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة المصري

الهاني سليمان في حراسة المرمى

 

الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، طارق علاء

 

خط الوسط: محمود حليمو، دوكو دودو، حسين فيصل

 

الهجوم: زياد طارق، مصطفى سعد «»، صديق أوج.

 

دكة بدلاء سموحة لمباراة المصري 

حسين تيمور   أحمد شوشة    أحمد جمال   أبو بكر محمد  محمد سعيد  أحمد علي أمين   يحيي ياسر  محمد نادي  _ حسام حسن .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع :  كريم العراقي _  عماد بو بكر _ عمرو موسي _  عمرو سعداوي .

في خط الوسط :  زياد كمال _ إلياس  الجلاصي _  إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _  عبده يحيي_ أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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