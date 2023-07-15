مصطفي ميسى يقود هجوم سموحة لمباراة المصري..حسام حسن على دكة البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء المصري البورسعيدي في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش المصري برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة المصري

الهاني سليمان في حراسة المرمى

الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، طارق علاء

خط الوسط: محمود حليمو، دوكو دودو، حسين فيصل

الهجوم: زياد طارق، مصطفى سعد «ميسي»، صديق أوج.

دكة بدلاء سموحة لمباراة المصري

حسين تيمور أحمد شوشة أحمد جمال أبو بكر محمد محمد سعيد أحمد علي أمين يحيي ياسر محمد نادي _ حسام حسن .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع : كريم العراقي _ عماد بو بكر _ عمرو موسي _ عمرو سعداوي .

في خط الوسط : زياد كمال _ إلياس الجلاصي _ إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _ عبده يحيي_ أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد