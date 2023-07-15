بن شرقي يفاضل بين الزمالك والدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل النجم المغربي أشرف بن شرقي بين عدة عروض لاختيار أحدها في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما أعلن نادي الجزيره الإماراتي في بيان رسمي رحيل لاعب الفريق.

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نشر نادي الجزيرة الإماراتي عبر حسابة الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا أشرف بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبو ظبي، تمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

العروض المقدمه لأشرف بن شرقي

يبحث نادي الزمالك في الفترة الحالية تدعيم مركز الجناح الأيسر بلاعب جديد لعودة أحمد زيزو لمركزه الأساسي في الجناح الأيمن، كما يتمنى الجمهور الأبيض استعادة خدمات لاعب الفريق السابق الذي كان من أبرز اللاعبين في الدوري الممتاز.

تلقى بن شرقي عرض من نادي الوحدة السعودي للانتقال له في الموسم المقبل، ويقف اللاعب الآن أمام اختيار صعب ما بين العودة للزمالك حيث أبرز مراحل تألق اللاعب خلال مسيرته، أو الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة الفرسان.

لعب بن شرقي مع الزمالك من قبل لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادي الهلال السعودي في عام 2019، ورحل بعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

شارك صاحب الـ 28 عام مع الزمالك خلال 109 مباراة سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28، وحصد خلالها 6 ألقاب وهي كالآتي، 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

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