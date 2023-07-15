إيناسيو يكشف للوفد احتياجات الزمالك للعودة لمنصات التتويج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق ، عن مايحتاجة القلعة البيضاء الفترة القادمة للعودة لمناصات التتويج .

أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك في تصريحات خاصة لجريدة الخليج 365 ، ان الأهلي استطاع تحقيق الاستقرار خلال الفترة الماضية وتمكن بالتتويج البطولات ".

أشار:" الزمالك نادى كبير ويريد التنافس على قدم المساواة مع منافسه لكي يحقق البطولة".

وأتم تصريحاته :" الزمالك يحتاج مزيد من الاستقرار المالي والإداري لكي يفوز بالبطولات ".

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الزمالك 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري المصري الممتاز .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.