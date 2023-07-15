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إيناسيو يكشف للوفد احتياجات الزمالك للعودة لمنصات التتويج

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي  أوجوستو إيناسيو  المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق ، عن مايحتاجة  القلعة البيضاء  الفترة القادمة للعودة لمناصات التتويج .

أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك في تصريحات خاصة لجريدة الخليج 365 ، ان الأهلي استطاع  تحقيق الاستقرار خلال الفترة الماضية وتمكن بالتتويج البطولات ".

أشار:"   الزمالك نادى كبير ويريد التنافس على قدم المساواة مع منافسه لكي يحقق البطولة".

وأتم تصريحاته :" الزمالك يحتاج مزيد من الاستقرار  المالي والإداري لكي يفوز بالبطولات ".

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الزمالك 4 أهداف مقابل  هدف واحد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ31 في الممتاز .

ويستعد الزمالك  لمواجهة نظيره فاركو مساء غد الأحد  على ستاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .

قائمة الزمالك لمباراة فاركو 

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري  - حاتم سكر - أحمد محمود .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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