شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد لائحة القيد الجديدة فى اجتماعه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الأيام المقبلة، اجتماعا مهما يناقش خلاله عددًا من الملفات، أهمها لائحة القيد للموسم الجديد الذى ينطلق خلال سبتمبر المقبل.

ولن يكون بمقدور اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فتح القيد نهاية الشهر الجاري، قبل اعتماد لائحة القيد وإخطار الأندية بها، ومن ثم فتح باب الانتقالات الشتوية.

واستقر مجلس ادارة اتحاد الكرة، على فتح باب القيد الصيفي للأندية يوم 27 يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024، الذي ينطلق في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وينتهي الموسم الحالي من الدورى والذى توج الأهلى بلقبه، يوم 26 يوليو الجارى، لذا تم الاستقرار على فتح القيد عقب 24 ساعة من انتهاء الدوري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".