شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد شيكابالا والمثلوثى وفتوح من قائمة مواجهة فاركو.. وعودة بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة فاركو غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: حمزة المثلوثى - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - أحمد فتوح، عمرو السيسى - محمود شيكابالا - ناصر منسى، كما شهدت القائمة عودة أحمد بلحاج.