شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقرر استمرار محمد مكي فى قيادة الفريق بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو حرس الحدود على استمرار محمد مكي المدير الفني الحالي للفريق فى قيادة الحرس بدورى القسم الثاني، بعد الهبوط رسميا ووداع الدوري الممتاز.

وقاد مكي الحرس فى الجولات الأخيرة من الدوري وحقق نتائج مميزة، بعدما تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب نجم الأهلى السابق الذى ترك الفريق على حافة الهبوط.

وهبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها باستاد حرس الحدود.

تقدم لحرس الحدود محمود بن والي في الدقيقة 9 ، وتعادل لغزل المحلة أحمد الشيخ في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ، ويعود الحدود ويتقدم بهدف ثاني عن طريق محمد ممدوح في الدقيقة 90 .

شدد محمد مكي المدير الفني لـ حرس الحدود أن فريقه لعب بشرف حتى آخر دقيقة لأن "ليس لديه أي مصلحة" قائلا: 1: "قدمنا مباراة جيدة، نريد بقاء الفرق الجماهيرية في الدوري، لكنني أردت أن يلعب فريقي بشرف لآخر دقيقة وهو ما حدث".