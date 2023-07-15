شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات لاعب الجولة الـ31 بالدوري بعد ثنائيته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز حسين الشحات لاعب الأهلي بجائزة لاعب الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري، بفضل التصويت. وكتبت صفحة رابطة الأندية على حسابها عبر تويتر، "لاعب الجولة 31 هو حسين الشحات.. أداء رائع يقدمه لاعب الأهلي هذا الموسم".

ودخل حسين الشحات في منافسة مع كلا من جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسين فيصل لاعب سموحة.

وسجل حسين الشحات هدفين في مرمى الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري في المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.



