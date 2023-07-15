شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة المصرى وسموحة فى الجولة الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه أمام سموحة في المباراة التى تجمعهما بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.





وجاء تشكيل المصري كالتالى:حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيمكا، زياد كمال، رجب عمران، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي

خط الهجوم: فرانك إيتوجا

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، أحمد عماد، حسن علي، إسلام أبوسليمة، حسين السيد، إسلام عطية، حسام جريشة، مروان حمدي، عبده يحيى.

وفى المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى:حراسة المرمى: الهانى سليمان وفى المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى:حراسة المرمى: الهانى سليمان الدفاع: أحمد حكم، محمد مغربى، شريف رضا، طارق علاء الوسط: دكوا دودو، محمود حليمو، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل، زياد طارق الهجوم: صديق أوجولا

ويسعى ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، لمواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق البورسعيدى، وحسم المركز الخامس، حيث يحتاج لنقطة واحدة فقط من اليوم لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلى، وفى حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 32 مباراة، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.