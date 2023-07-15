شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا وإنبى فى الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

فيما أعلن تامر مصطفى تشكيل فريق إنبى لمواجهة سيراميكا، وجاء كالتالى:

عبد الرحمن سمير - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد - مروان داوود - مصطفى شكشك - أحمد العجوز - أحمد يوسف - أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد - خالد رضا - ديان ميليج - صلاح زايد - كريم الطيب - مودى ناصر - فتحى السيد - أحمد جمال - محمد حمدى.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 14 مواجهة، سجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 16 لقاء وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31.