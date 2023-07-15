شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة الألعاب الأفريقية بـ13 ميدالية متنوعة مساء غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود، رئيس بعثة مصر، في دورة الألعاب العربية بالجزائر، عن عودة فوج البعثة مساء غد، الأحد، بعد التتويج بـ 13 ميدالية متنوعة.

وأنهت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب العربية الخامسة بالجزائر 2023، بحصد 13 ميدالية متنوعة، بينها 12 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة.

وشاركت بعثة مصر فى دورة الألعاب العربية بالجزائر ببعثة رمزية مكونة من 8 لاعبين فقط 4 لاعبين فى ألعاب القوى، هم إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل و4 لاعبات في ألعاب القوى نعمة سعيد ورحاب أحمد وشيماء خالد وأمل توفيق.

وجاءت ميداليات بعثة مصر:

ميداليات منتخب ألعاب القوى

- إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي

- إيهاب عبدالرحمن 1 ميدالية ذهب في رمي الرمح

- مصطفى عمرو 1 ميدالية ذهب في دفع الجلة

- مصطفى الجمل 1 ميدالية ذهب في رمي المطرقة

ميداليات منتخب رفع الأثقال

- نعمة سعيد 2 ميدالية ذهب في منافسات وزن 71 كجم

- رحمة أحمد 2 ميدالية ذهب في منافسات 81 كجم

- شيماء خالد 2 ميدالية ذهب في منافسات +81 كجم

- أمل توفيق 1 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة في منافسات 49 كجم