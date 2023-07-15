شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يطلب الرحيل عن أسوان والنادى يطالبه بعرض رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجابوني ماليك إيفونا، لاعب فريق أسوان، الرحيل عن النادى بعد الهبوط للقسم الثاني، مطالباً بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل فسخ العقد بالتراضي.

ورفض مسئولو نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، فسخ العقد مع اللاعب، وطالبوه بعرض رسمى لمناقشته وتحقيق أكبر استفادة للفريق من بيعه.

ويسعى مسئولو نادي أسوان لتسويق الجابونى ماليك إيفونا الصيف المقبل للاستفادة من بيعه حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبل، والرحيل مجانا عن صفوف الفريق نهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في نادي أسوان أن هناك نية لبيع إيفونا في الانتقالات الصيفية المقرر بدؤها خلال أيام، للاستفادة من عائد بيع ماليا قبل أن يرحل مجانا بعد موسم أخر.

وأوضح المصدر أن النادي لم يستفد من إمكانيات إيفونا بسبب تعدد إصاباته، حيث يخضع اللاعب الآن لمرحة تعافى من عملية جراحية في الركبة كما غاب قبلها عن معظم مباريات الفريق للإصابات متنوعة.