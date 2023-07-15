شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هوية المهاجم الأجنبي الجديد المرشح للانضمام للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الذي ينوي الأهلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة مارسيل كولر المدير الفني.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع أكثر من مهاجم أجنبي فى الوقت الحالي، أبرزهم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك الكوري الجنوبي، الذي وصل النادي معه لمفاوضات متقدمة، ومعه المغربى حمزة الهنورى مهاجم الفتح الرباطى المغربي، وكذلك البرازيلي ماركوس أمارال مهاجم الهلال السعودي، وسوري كابا مهاجم ميتلاند الدنماركي.

كما يوجد أكثر من اسم آخر دخلوا حسابات الأهلي، مثل الجامبي محمد باداموسي لاعب تشوكاريتشكي الصربي، والتنزاني مبوانا ساماتا، لاعب فناربخشة التركي والإيفواري إيمانويل لاتي لاث، لاعب أتالانتا الإيطالي، وإن كان القرب للتعاقد معه هو البرازيلي جوستافو سوزا.

ويوجد مكان أجنبي شاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي.