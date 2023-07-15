شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين إنبى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مواجهة إنبى وسيراميكا بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل اسيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي، خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

فيما جاء تشكيل إنبى كالتالى: عبد الرحمن سمير - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد - مروان داوود - مصطفى شكشك - أحمد العجوز - أحمد يوسف - أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد - خالد رضا - ديان ميليج - صلاح زايد - كريم الطيب - مودى ناصر - فتحى السيد - أحمد جمال - محمد حمدى.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 14 مواجهة، سجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 16 لقاء وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31.