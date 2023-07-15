أخبار كاذبة واتهامات باطلة.. أسامة حسني وجمال جبر يتقدمان ببلاغين للنائب العام ضد أحمد حسام ميدو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي وجمال جبر مدير الإعلام بالأهلي، عن تقديمهما بلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة لهما على حسابه الشخصي بموقع التغريدات «تويتر»؛ بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع..

جاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي الشهير محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف..

وطالب كلا من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.