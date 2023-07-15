بعد رباعية القمة.. أوسوريو يستبعد ٧ لاعبين من قائمة الزمالك استعدادًا لفاركو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: حمزة المثلوثى - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - أحمد فتوح، عمرو السيسى - محمود شيكابالا - ناصر منسى، كما شهدت عودة أحمد بلحاج.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

وكان الزمالك قد خسر برباعية مقابل هدف من الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت الخميس الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة