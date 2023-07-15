شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على المصرى بهدف محمود حليمو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في التقدم بهدف نظيف على المصرى في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

سجل محمود حليمو هدف سموحة في الدقيقة 30 بتسديدة قوية برجله اليسرى بعد تمريرة مميزة من حسين فيصل، لتعلن عن تقدم الفريق السكندرى بالهدف الأول.

وجاءت بداية الشوط الأول هادئة إلى أن جاءت تسديدة قوية من شريف رضا مدافع سموحة في الدقيقة 20 مرت بجانب القائم لمرمى المصرى، ورد فرانك إيتوجا مهاجم المصرى بتسديدة قوية ولكن جاءت في الشبكة من الجانب.

وأهدر حسين فيصل فرصة هدف محقق في الدقيقة 29 بعد انفراد تامر، ولكن عصام ثروت أنقذ مرماه بتصدى مميز قبل ان تعود لحسين فيصل الذى وضعها مرة أخرى في المرمى إلا أن كريم العراقى يتألق ويتصدى لها من على خط المرمى.

وفى الدقيقة 38 أهدر زياد كمال فرصة التعادل للمصرى بعدما استغل كرة مرت من تحت أقدام إيتوجا ليتقدم بها لمنطقة جزاء سموحة ويضعها بجوار المرمى.

وتصدى الهانى سليمان لهدف محقق للمصرى بعدما اصطدمت الكرة بوجه، لترتد الكرة لسموحة وينفرد زياد طارق الذى سددها في جسم عصام ثروت ويضيع فرصة الهدف الثانى.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمد مغربى، شريف رضا، طارق علاء

الوسط: دكوا دودو، محمود حليمو، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل، زياد طارق

الهجوم: صديق أوجولا

البدلاء: حسن تيمور، محمد نادى، حسام حسن، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد، أبو بكر محمد،يحيى ياسر، أحمد على أمين.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالى:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيمكا، زياد كمال، رجب عمران، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي

خط الهجوم: فرانك إيتوجا

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، أحمد عماد، حسن علي، إسلام أبوسليمة، حسين السيد، إسلام عطية، حسام جريشة، مروان حمدي، عبده يحيى.