"قائد.. مهارى.. جناح طائر".. حساب أمم إفريقيا يتغنى بموهبة إبراهيم عادل

القاهرة - سامية سيد - تغنت الصفحة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بموهبة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولنمبي والذى قدم مستوى مميز نال على إثره جائزة أفضل لاعب.

وكتبت الصفحة على تويتر في إشادة بلاعب المنتخب: " قائد، مهاري، جناح طائر.. إبراهيم عادل قدم أداءًا أكثر من رائع صُحبة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا!".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن دخول الدولي المصري إبراهيم عادل، قائد المنتخب الأولمبي ونجم فريق بيراميدز، دائرة اهتمامات فريق تشيلسى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "90min" البريطانية، أن تشيلسي هو واحد من بين العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تراقب الجناح المصري إبراهيم عادل.

وأضافت الشبكة أن إبراهيم عادل البالغ من العمر 22 عامًا، ينظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره أحد ألمع المواهب الشابة في كرة القدم الأفريقية، وتأكد ذلك بعد اختياره أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مؤخرًا.

وأوضحت أن إبراهيم عادل آثار اهتمام العديد من الأندية الأخرى بجانب تشيلسى فى البريميرليج، لعل أبرزها نيوكاسل وبرايتون وبرينتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثهامبتون.

وأشارت الشبكة إلى أنه فى سبتمبر من العام الماضى، نصح محمد صلاح مسئولي ليفربول بمراقبة إبراهيم عادل لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقدم إبراهيم عادل نجم بيراميدز أداءً مميزًا مع المنتخب الأولمبي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ونجح فى قيادة الفراعنة الصغار لأولمبياد باريس 2024 قبل خسارة اللقب أمس أمام المغرب بنتيجة 1-2.