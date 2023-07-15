شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد نجم النادي الأهلي بمسقط رأسه بالغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية إقامة حفل زفاف شعبي للاعب كريم فؤاد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مسقط رأس اللاعب، بحضور الآلاف من أبناء قريته وأقاربه ومحبيه والمعجبين.

وأقامت أسرة اللاعب مأدبة غداء كبيرة لأبناء القرية والحضور بمنزل أسرة اللاعب، وحرص نجم النادي الأهلي الكابتن أكرم توفيق على حضور حفل الزفاف العائلي الذي أقامه اللاعب بقريته، ومشاركته فرحته بزفافه، قبل إقامة حفل الزفاف الرئيسي بالقاهرة.

وشهد حفل الزفاف تواجد اللاعب وسط أبناء قريته وأقاربه وأصدقائه المتواجدين في سرادق حفل الزفاف.

وتواجد اللاعب وسط الحضور وحرص على مصافحتهم بأماكن جلوسهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، بينما حرص الشباب على توثيق مشاركتهم في حفل زفاف نجم النادي الأهلي بالصور التذكارية.

فيما أشعل تواجد اللاعب أكرم توفيق حب المعازيم الذين استقبلوه بترحاب كبير تعبيرًا عن حبهم له والمستويات القوية التي يقدمها اللاعب مع النادي الأهلي والمنتخب.

وقام القائم على الدي جي بتشغيل أغنية سطلانة التي احتفل بها لاعبو الأهلي بعد التتويج بالبطولة الأفريقية الـ11، ومن المنتظر أن يقام حفل زفاف كبير للاعب بالسرادق المقام بمنزله للاحتفال مع أهل قريته.