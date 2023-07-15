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شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق حسين الشحات يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة رفع الحذاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم محمد الشحات شقيق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، بعد واقعة رفع الحذاء في مباراة القمة بعدما تعرض للسباب من بعض الجماهير.
وكتب محمد الشحات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قبل أي كلام أنا عايز أعتذر لأصحابي وإخواتي من جمهور نادي الزمالك على الموقف الأخير في مباراة الأهلي والزمالك.
وأضاف: مفيش أي تبرير للموقف.. أنا اتأثرت بوجود والدتي جنبي في المدرج وشتيمة الجمهور ليا بشكل شخصي بدون أي سبب وسب والدتي.
واختتم: أنا بعتذر لوالدتي على الموقف وبعتذر لجمهور نادي الزمالك وبعتذر لجميع الحاضرين المقصورة. شكرًا.
وأعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز حسين الشحات، لاعب الأهلي، بجائزة لاعب الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري، بفضل التصويت.
وكتبت صفحة رابطة الأندية على حسابها عبر تويتر: "لاعب الجولة 31 هو حسين الشحات.. أداء رائع يقدمه لاعب الأهلي هذا الموسم".
ودخل حسين الشحات في منافسة مع كل من: جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسين فيصل لاعب سموحة.
وسجل حسين الشحات هدفين في مرمى الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري في المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.
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