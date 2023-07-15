شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق حسين الشحات يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة رفع الحذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد الشحات شقيق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، بعد واقعة رفع الحذاء في مباراة القمة بعدما تعرض للسباب من بعض الجماهير.

وكتب محمد الشحات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قبل أي كلام أنا عايز أعتذر لأصحابي وإخواتي من جمهور نادي الزمالك على الموقف الأخير في مباراة الأهلي والزمالك.

وأضاف: مفيش أي تبرير للموقف.. أنا اتأثرت بوجود والدتي جنبي في المدرج وشتيمة الجمهور ليا بشكل شخصي بدون أي سبب وسب والدتي.

واختتم: أنا بعتذر لوالدتي على الموقف وبعتذر لجمهور نادي الزمالك وبعتذر لجميع الحاضرين المقصورة. شكرًا.