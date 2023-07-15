شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيراميدز للاعبين: الموسم المقبل لحصاد مجهود السنوات والفوز بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ممدوح عيد الرئيس، التنفيذي لنادي بيراميدز، الشكر لفريق الكرة (لاعبين وجهاز فني) على مجهودهم طوال الموسم المنقضي، مشيرا إلى أن الأمور تتطور بصورة واضحة داخل الفريق، والمجموعة الحالية من اللاعبين أظهرت مدى تقاربها، مؤكدا أنها أفضل مجموعة تعامل معها في ظل حالة التقارب بين اللاعبين وإحساس الجميع بالعائلة، وأن الفريق أسرة واحدة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن رحلة النادي بدأت منذ 4 سنوات فقط، وكان الأمر بمثابة الحلم، والآن الحلم اقترب أن يصبح حقيقة، والموسم المقبل سيكون عام تحقيق الأحلام، لأنه يثق بشدة في لاعبي الفريق ويعلم جيدا إمكانياتهم الهائلة، ويرى أن بإمكانهم الظهور بصورة أفضل في الفترة المقبلة وحصد كل البطولات التي ينافس عليها الفريق، مشددا على أنه إذا أظهر اللاعبون إمكانياتهم فسيكون وضع بيراميدز الأفضل في أفريقيا، بدليل ما حدث مؤخرا من إصابات صعبة وغيابات مؤثرة في أوقات حساسة، وعلى الرغم من ذلك أظهر الفريق قدراته وحقق عددا كبيرا من الانتصارات، وكان منافسا شرسا على جميع البطولات.

وأوضح رئيس بيراميدز أنه يطلب من كل لاعب بذل أقصى ما لديه من جهد في كل ثانية لصالح النادي، وهو من جانبه يعد اللاعبين بأن كل شيء يستطيع تنفيذه لدعم الفريق فلن يتأخر عنه لحظة واحدة، وسيعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة واحتياجات الفريق، وجميعا كلنا في بيراميدز يدا واحدة حتى نحقق أحلامنا.

وأضاف بأن الموسم المقبل سيكون غاية في الأهمية، وأمامنا أحلام أهمها الفوز بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وتحقيق أفضل نتيجة في المونديال، موضحا أن أحلامه لا تأتي من فراغ وإنما إيمانًا بإمكانيات وقدرات النادي واللاعبين والمنظومة بالكامل والروح العالية، وتعاهد الفريق على بذل كل ما لديهم لتحقيق أهداف النادي وخططه.