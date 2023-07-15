شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الأخيرة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام الاتحاد في المباراة التى ستنطلق بعد قليل على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل الإسماعيلى أمام الاتحاد كالتالى:حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: إياد العسقلانى، محمد هاشم، كريم عرفات، أحمد محسن

الوسط: سيرجى أكا، عماد حمدى، كريم الديب، عمر الساعى

الهجوم: مروان حمدى، ياو أنور

البدلاء: عبدالله جمال - محمد نصر - عصام صبحي - محمد بيومي - مصطفى فارس - محمد عبد السميع - محمد وجدي - محمد البحيري - عبدالله السعيد





فيما جاء تشكيل الاتحاد أمام الإسماعيلى كالتالى:حارس مرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد بهاء، محمد صالح، خالد صبحى، مصطفى إبراهيم

خط الوسط: محمد فارس، خالد الغندور، محمد محمود، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: مابولولو

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 31 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

فى المقابل، يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حقق الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 14 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 35 هدفا واستقبلت شباكهم 39.