بعد بلاغات للنائب العام.. ميدو يحذف تغريدات الإساءة لـ أسامه حسني وجمال جبر

الشارقة - اميمة ياسر -

قام أحمد حسام ميدو، الإعلامي ونجم منتخب مصر والزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية بناديه، بحذف تغريدات من حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، والتي وجه فيها اتهامات باطلة إلى أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر مدير الإعلام بالقلعة الحمراء.

وجاء تصرف ميدو بحذف التغريدات المسيئة بعدما قام الثنائي أسامة حسني وجمال جبر بتقديم بلاغات للنائب العام ضد الإعلامي، على خلفية الأكاذيب التي كتبها على حسابه بموقع "تويتر".

وفي وقت سابق، تقدم كل من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي بموقع "تويتر"؛ بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع.

وطالب كلا من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.