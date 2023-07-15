الشحات لاعب الجولة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز حسين الشحات، نجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تألقه بشكل كبير في مباراة القمة أمام الزمالك.

سجل حسين الشحات، نجم الأهلي، وقدم مستوى مميز في مباراة القمة أمام الزمالك، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين، وأحرز هدفين في اللقاء.

أنتصر الأهلي على غريمه الزمالك، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز.



الأهلي يستعد للمقاولون



ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب، في السابعة مساء غدًا الأحد، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان النادي الأهلي توج بالدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، بعدما غاب اللقب عن القلعة الحمراء، في أخر موسمين لصالح الزمالك.

يحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.



