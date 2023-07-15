عرض رسمي من فاتح كاراجومروك التركي لضم شريف

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي فاتح كاراجومروك التركي عرضا رسميا لشراء مهاجم الأهلي محمد شريف في الميركاتو الصيفي الحالي.

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي فاتح كاراجومروك التركي أرسل عرضا رسميا من أجل ضم اللاعب محمد شريف مهاجم المارد الأحمر في الميركاتو الجاري.

ولم تكشف التقارير الصحفية، تفاصيل عرض النادي التركي، أو القيمة التي تقدم بها لضم محمد شريف.

وتألق "شريف" في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وسجل هدفا في فوز المارد الأحمر على الأبيض برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري، ضمن مؤجلات الجولة الـ31.

ويعتمد كولر على محمود كهربا في التشكيل الأساسي بخط الهجوم، وأحيانا يشرك "شريف" كورقة رابحة في بعض المباريات.



شريف: مستمر مع الأهلي لآخر يوم في عقدي



وأكد شريف أنه مستمر مع المارد الأحمر حتى نهاية عقده مع الأهلي، لافتا إلى أن أولويته للقلعة الحمراء.

وقال محمد شريف في تصريحات تليفزيونية “ عقدي مستمر مع الأهلي موسم آخر، واحترم تعاقدي مع النادي ومستمر لآخر يوم ولا أفكر فيما يُثار عبر منصات التواصل الاجتماعي ”.

وأضاف مهاجم الأهلي " في الموسم الماضي مررنا بكثير من الإصابات وعدم توفيق ووارد أن تتراجع في موسم لكننا عوضنا ذلك الموسم الحالي".

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.







