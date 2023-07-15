ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت في المباراة المقامة ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .



حارس مرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات

خط الوسط: عماد حمدي وسيرجي آكا وكريم الديب ومروان حمدي

خط الهجوم: عمر الساعي وياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالله جمال حارسا ومعه عصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعبداللة السعيد ومصطفى فارس ومحمد وجدي ومحمد البحيري.

من المقرر ان تنطلق أحداث المباراة التي تجمع الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء اليوم 9.30 مساء بتوقيت القاهرة ،10.30 مساء بتوقيت الإمارات .

