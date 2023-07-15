جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي.. رونالدو ضد جيرارد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات أول خمس جولات من بطولة دوري روشن للمحترفين، للموسم الجديد 2023 – 2024، وذلك اليوم السبت.

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أعلنت الرابطة عن 5 جولات فقط من عمر مسابقة الدوري السعودي، على أن يتم إعلان باقي أسابيع الدور الأول بعد صدور قرعة دور المجموعات في آسيا.

مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

من المقرر أن يلعب الأهلي العائد لـ الدوري السعودي للمحترفين من جديد مع نظيره الحزم، حيث كلاسيكو دوري يلو عن الموسم الماضي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر أغسطس المقبل.

ويلعب نادي الطائي أمام نظيره ضمك يوم السبت الموافق 12 من الشهر نفسه، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

على أن تكون ثالث المباريات بين فريقي الفيحاء ونادي الخليج، والمقرر لها يوم السبت 12 أغسطس الجاري، على ملعب المدينة المجمعه الرياضية.

ويشهد يوم الأحد 13 أغسطس مواجهتين في التوقيت نفسه بين أندية الفتح ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ونادي الوحدة ضد الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويشهد يوم الإثنين 14 أغسطس 4 مواجهات بين أندية الهلال ضد أبها، ولقاء نادي الاتحاد أمام الرائد، على أن يلعب النصر ضد الاتفاق والشباب أمام الأخدود.

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