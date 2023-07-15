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جدول مباريات الدورى السعودى.. قمم مبكرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة أندية الدورى السعودى للمحترفين عن جدول مباريات أول خمسة أسابيع من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين للموسم الجديد 2023-2024، والتش شهدت قمم مبكره بين الأندية الأربعة الكبرى.

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جدول مباريات الدورى السعودى

من المقرر ان يتم الإعلان عن باقي مباريات الدور الأول من الدورى السعودى بعد نهاية قرعة دور المجموعات في آسيا، وجاءت مواعيد قمم دوري روشن ومواعيد الخمسة جولات الأولى كالآتي:-

يوم 29 أغسطس مباراة النصر ضد الشباب.

يوم 1 سبتمبر مباراة الاتحاد ضد الهلال.

يوم 22 سبتمبر مباراة  النصر والأهلي.

يوم 30 سبتمبر مباراة الهلال ضد الشباب.

يوم 7 أكتوبر مباراة الاتحاد والأهلي.

يوم 26 أكتوبر مباراة الهلال ضد الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الخمسة الأولى من الدورى السعودى

مباريات الجولة الخامسة من الدورى السعودى
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مباريات الجولة الرابعة من الدورى السعودى
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مباريات الجولة الثالثة من الدورى السعودى
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مباريات الجولة الثانية من الدورى السعودى
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مباريات الجولة الأولى من الدورى السعودى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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