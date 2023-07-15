فابينيو يهدد استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف نادي اتحاد جدة السعودي مفاوضاته مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لشراء عقده من ليفربول الانجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع نجولو كانتي لاعب الوسط الفرنسي قادما من تشيلسي بجانب كريم بنزيما من ريال مدريد.

واتفق مسؤولو اتحاد جدة عن فابينيو على كافة بنود التعاقد وستشهد الساعات المقبلة الإعلان بصفة رسمية عن الصفقة.

تعاقد اتحاد جدة مع فابينيو يهدد استمرار طارق حامد الذي انضم إلى صفوف النمور في الصيف الماضي، ذلك لصعوبة موقفه في ظل تواجد ثنائي الوسط كانتي وفابينيو.

وأكد صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أن فابينيو خرج من معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد ما يعني أن وجهته المقبلة ستكون اتحاد جدة.